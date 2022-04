x x

SARONNO – Partitissima del campionato di Promozione oggi alle 15.30 allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi dove si sfidano Fbc Saronno, quarto, e Morazzone, che è secondo in graduatoria. Su ilSaronno la cronaca play by play del match.

Corteo tifosi

l Fbc Saronno sta tornando in alto nella classifica del campionato di Promozione e sta tornando anche l’entusismo dei tifosi: per la partita domenica contro il Morazzone, vero e proprio spareggio per un posto sul podio del campionato (gli ospiti sono attualmente secondi, i sasronnesi quarti) gli ultras del Fronte ribelle annunciano un corteo verso lo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi dove alle 15.30 inizierà l’attesissima partita.

Il raduno è previsto attorno alle 14.45 al limitrofo parcheggio di via Parini.

La classifica

Solbiatese 65 punti, Morazzone 49, Castello Cantù 48, Fbc Saronno 46, Meda 44, Lentatese 39, Besnatese 38, Universal Solaro 32, Valle Olona e Aurora Cmc Uboldese 29, Amici dello sport, Solese e Accademia Inveruno 26, Gallarate 20, Union Villa Cassano 19, Olimpia 18.

10042022