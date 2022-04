x x

CARONNO PERTUSELLA – “Sono solo due le colonie oggetto dell’ordinanza, Enpa è il tutore incaricato per la gestione delle due colonie non solo per le sterilizzazioni ma anche per la somministrazione del cibo e della pulizia”.

Inizia così la precisazione in Enpa in merito alla vicenda delle multe a chi sfama i gatti.

“L’ordinanza è stata necessaria perché non riuscivamo a monitorare i gatti in numero e in salute perché venivano cibati negli orari diversi da quelli in cui i nostri volontari somministravano a loro volta il cibo , quindi se i gatti avevano già mangiato noi non li vedevamo e non riuscivano a controllarli ne a catturarlo per le sterilizzazioni perché l’esca delle gabbie trappola è in cibo se i gatti hanno già mangiato è chiaro che nella gabbia trappola non entrano.

In più ogni volta dovevamo raccoglire l’immondizia o quantitativi enormi di feci andando incontri anche a episodi di insofferenza da parte dei residenti che si trovavano in quantità elevate piattini scatolette e bustine vuote nel proprio giardino.

Senza contare che in certi casi proprio chi aveva alimentato un maniera sconsiderata i gatti si lamentava dell’aumento del numero di animali chiedendo poi all’associazione di intervenire”.

E continuano: “Sottolineo che Enpa è una onlus e non sempre abbiamo chi sia a disposizione per gli interventi e nemmeno sempre ci sono i fo di Ats per le sterilizzazioni. Il paradosso è che adesso che ci sono i fondi rischiano di perderli perché non riusciamo a catturare i gatti. I cittadini che volessero contribuire a sfamare i gatti di queste due colonie possono contattarci e portare il cibo alla nostra sede che provvederà a fornirli al tutore che si sta occupando della somministrazione del cibo in orari prestabiliti e delle catture”.

