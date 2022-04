x x

CARONNO PERTUSELLA – Sabato pomeriggio di lavoro straodinario per i volontari di protezione del gruppo comunale, di Alpini e Associazione carabinieri per far fronte ad alcune emergenze causate dal forte vento: sono caduti rami sulla strada e nelle aree verdi in varie zone della città.

“Grazie al grande lavoro di squadra sono state messe in sicurezza tutte le criticità, come orami spesso succede la collaborazione tra i vari gruppi produce dei risultati ottimi per la comunità oggi apprezzati anche dai vigili del fuoco intervenuti sul posto” rilevano dalla Prociv caronnese.

