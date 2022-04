x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Lorenzo Puzziferri, consigliere comunale di Obiettivo Saronno, in merito al bando Pnrr per lo sport.

Negli scorsi giorni il dipartimento ministeriale per lo sport ha pubblicato un bando del PNRR con l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane.

L’avviso, rivolto ai Comuni italiani con una popolazione inferiore ai 50mila abitanti, mette a bando 162 milioni di euro per i partecipanti, con la possibilità di ricevere un finanziamento per impianto sportivo massimo di 4 milioni di euro.

Auspico che l’assessorato allo Sport, informato di questa iniziativa, si metta a disposizione di tutte le associazioni sportive interessate che possono partecipare con le proprie federazioni sportive di pertinenza alla manifestazione d’interesse in accordo col Comune tramite una documentazione di rapida compilazione entro le ore 12 del 22 Aprile.

Questa è una grandissima opportunità da non perdere per la nostra città, che dopo il finanziamento vinto di 2,8 milioni di euro, potrebbe implementare il pacchetto economico da dedicare agli impianti sportivi.

Di seguito il link per conoscere in dettaglio l’iniziativa: https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/



