GERENZANO – Intensa domenica oggi all’oratorio San Filippo Neri di via Oratorio in centro a Gerenzano dove si tiene l’evento denominato “Pomeriggio sensazionale” con educatori, animatori, volontari e con i sacerdoti della struttura oratoriana gerenzanese.

“Sarà un “Pomeriggio sensazionale” nella Domenica delle palme a Gerenzano: preghiera pomeridiana, giocone insieme realizzato dai nostri animatori e una buonissima merenda” spiegano i promotori di questo appuntamento.

Il programma dell’evento in oratorio

Alle 15 è previsto un momento di preghiera dei giovani assieme ai genitori, alle 15.10 un gioco a sorpresa preparato dagli animatori dell’oratorio ed alle 16.15 la merenda.

(foto archivio: un precedente evento all’oratorio San Filippo Neri di Gerenzano)

