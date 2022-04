x x

SARONNO – Si sta svolgendo in queste ore la quinta edizione di “Saronno in Vinile” lungo il porticato fra corso Italia e piazza De Gasperi, evento organizzato dall’associazione culturale 33&45 e patrocinata dal comune di Saronno col fine di favorire la cultura del vinile e dell’ascolto della musica in tutte le sue forme. La mostra è in corso dalle 10 e proseguirà fino alle 18.

Più di una dozzina gli espositori in vista lungo il corso Italia provenienti da Saronno e città limitrofe, mentre gli oggetti in vendita spaziano dai classici vinili in 33 giri ai 45 giri, dai cd ai cofanetti a memorabilia musicale di vario genere. Visto di buon occhio dagli espositori è anche lo scambio di dischi con i visitatori, non solo la vendita a senso unico, in altri casi per alcuni dei vinili più rari è stata prevista solo la messa in mostra.

L’evento è aperto a tutto il pubblico appassionato di musica vintage e non e più generalmente di cultura musicale: neofiti, appassionati e collezionisti di lungo corso ma anche semplicemente curiosi osservatori troveranno un’ampissima scelta di generi musicali esposti, nessuno escluso.

