x x

SARONNO – Nel programma domenicale del calcio locale, la Caronnese cerca i 3 punti che la allontanino dalla zona playout di serie D. In Eccellenza Varesina a Seveso per consolidare la leadership, in Promozione big match Saronno-Morazzone e Uboldese-Solbiatese. Nelle categorie minori Tradate in casa contro l’Antoniana, Amor a Rescaldina.

Il programma di oggi

In serie D, 13′ di ritorno, alle 15 c’è Caronnese-Asti, arbitro Davide Albano di Venezia, assistenti Alexandru Frunza di Novi Ligure e Gianluca Pampaloni di La Spezia.

Nelle categorie minori si gioca alle 15.30.

In Eccellenza, 14′ di ritorno, Ardor Lazzate-Pavia con arbitro Giovanni Negri di Legnano, assistenti Andrea Stracquadaini di Seregno e Giovanni Nanfa di Brescia; e Base 96 Seveso-Varesina con arbitro Juri Gallorini di Arezzo, assistenti Usman Ghani Arshad di Bergamo e Luigi Fabrizio D’Orto di Busto Arsizio.

In Promozione, 14′ di ritorno, Aurora Cmc Uboldese-Solbiatese con arbitro Pietro Rubino di Cinisello Balsamo, assistenti Alessandro Gallotti di Gallarate e Xhuljan Lala di Cinisello Balsamo; Fbc Saronno-Morazzone con arbitro Gabriele Panariello di Cinisello Balsamo, assistenti Luca Neri di Busto Arsizio e Daniele Rizzi di Busto Arsizio; Lentatese-Universal Solaro con arbitro Lorenzo Cicognani di Busto Arsizio (in questo caso non è prevista la presenza di assistenti).

In Prima categoria, recupero 1′ giornata di ritorno, nel girone A Tradate-Antoniana con arbitro Matteo Pettinari di Seregno e Valceresio Audax-Pro Azzurra Mozzate con arbitro Francesco Feneri di Milano; nel girone B Portichetto-Esperia Lomazzo con arbitro Eros Pinci di Gallarate, Rovellasca 1910-Fenegrò con arbitro Fabio Cazzaniga di Lecco e Salus Turate-Montesolaro con arbitro Paolo Bruscagin di Gallarate; nel girone N Ceriano Laghetto-Bovisio Masciago con arbitro Edoardo Barbaro di Abbiategrasso.

In Seconda categoria, recupero 1′ giornata di ritorno, girone I Itala-Gerenzanese con arbitro Davide Pini di Como e Serenza Carroccio-Misinto con arbitro Stefano Benzoni di Como; nel girone N Lonate Pozzolo-Cistellum con arbitro Andrea Annibali di Legnano e Pro Juventute-Beata Giuliana con arbitro Emanuele Razzini di Busto Arsizio; nel girone R Sc United-Cassina Nuova con arbitro Andrea Fornaroli di Saronno.

In Terza categoria, recupero 2′ giornata di ritorno: Airoldi Origgio-Legnanese con arbitro Fabio Di Napoli di Legnano, Dal Pozzo-Rescalda con arbitro Davide Guglielmini di Saronno, Limbiate-Oratorio Lainate con arbitro Emanuele Francesco De Mitri di Saronno, Rescaldinese-Amor sportiva con arbitro Gianluigi Scazzoso di Legnano e Union Oratori Castellanza-Cogliatese con arbitro Giuseppe Garavaglia di Abbiategrasso.

10042022