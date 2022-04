x x

SOLARO – “I rospi della zona del Laghetto del Mirabello nel comune di Lentate sul Seveso hanno attraversato tutti la strada aiutati dai nostri volontari. E’ stata così rimossa la barriera protettiva, dopo che per quattro sere di seguito nessun anfibio si era “presentato all’appuntamento”. I responsabili del Parco Groane dalla sede del centro Polveriera di Solaro fanno il punto dell’annuale iniziativa, il progetto “Salva rospi 2022” si può quindi considerare concluso, “con il ringraziamento a tutti i partecipanti siamo però già in grado di fare un primo bilancio dell’intervento e di invitare anche chi avesse voglia a una sorta di spin-off del “Salva Rospi 2022” non più nel Parco delle Groane, ma al Laghetto del Segrino nell’Erbese in provincia di Como”.

Salvaguardata una piccola colonia di bufo bufo presente nel parco. “Questa piccola colonia – come spiega Paolo Ventura delle Gev – sverna in minima parte a Nord dello stagno, nel bosco al di là della strada provinciale, ed in gran parte a Sud e Ovest dello stagno senza pericoli stradali”. Ogni anno, dal 2013, durante il periodo primaverile di transito verso lo stagno, viene posizionata una barriera di circa 100 metri sul lato nord al di là della provinciale. Ogni sera i volontari passano poi a raccogliere tutti gli anfibi che troviamo lungo la rete per poi spostarli verso lo stagno.

(foto Parco Groane: uno dei rospi salvati)

