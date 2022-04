x x

SARONNO – CASTELNOVO DEL GARDA Avventura nell’avventura per il regista Luciano Silighini Garagnani che oggi pomeriggio è rimasto bloccato, con la figlia Alice, sulle montagne russe di Gardaland. E’ successo nell’attrazione Mammut i cui vagoncini si sono bloccati all’apice dell’altezza della terza salita. Il treno formato da 6 carrozze non è più ripartito e il personale ha fatto scendere i presenti, tra cui appunto il noto saronnese, sulle scale di sicurezza dopo aver provveduto ad imbragarli.

“Già all’inizio abbiamo sentito dei rumore strani ed era evidente che qualcosa non andava la corsa era meno fluida del solito – spiega Silighini a IlSaronno – ma certo non ci saremmo aspettati di restare bloccati all’apice della terza salita con i vagoni inclinati”.

“Siamo rimasti lì quasi mezz’ora – continua il regista – poi è arrivato il personale. Sono stati molto gentili e professionali. Hanno legato i vagoni alla ringhiera e dopo aver assicurato anche noi ci hanno fatto scendere. E’ stato impressionante ma tutto è finito bene. Diciamo un’avventura nell’avventura”.

Mammut è una attrazione del celebre parco di divertimenti Garland “con oltre 1000 metri di tracciato con 3 rapide salite e 16 cambi di direzione”

(foto del regista Silighini e dalla pagina Facebook Abbonati Gardaland)

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn