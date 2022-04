x x

SARONNO – Si avvicina Pasqua e, come ogni anno, si va alla ricerca dell’uovo di cioccolato perfetto. Lo scambio di questo dono ha origini antichissime legate a delle ritualità secolari. L’uovo di Pasqua, però, può assumere anche un valore solidale, infatti quest’anno Croce Rossa Saronno propone un uovo di Pasqua solidale per sostenere il comitato di Saronno che contribuisce ad aiutare i più bisognosi.



Il prezzo dell’uovo di Pasqua è di 10 euro, è possibile scegliere tra cioccolato fondente o al latte e ovviamente non può mancare una sorpresa al suo interno. Chiunque volesse acquistarlo può scrivere un sms o mandare un messaggio su whatsapp al numero 3346889243, indicando:

Nome e Cognome

Numero di uova che si desidera acquistare

Se si desiderano fondenti o al latte

Possibilità di ritirare le uova presso la sede di Saronno

Se si è impossibilitati per motivi seri a ritirare le uova di Pasqua alla sede, è possibile di specificarlo nel messaggio e il Comitato si accorderà con la singola persona per organizzare la consegna a domicilio.

La Croce Rossa di Saronno ringrazia di cuore tutti coloro che vorranno sostenere il comitato attraverso questo gesto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn