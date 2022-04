Visto da Varese: Laghi grandi protagonisti del turismo pasquale

di EZIO MOTTERLE

Saranno i laghi la grande superstar del turismo pasquale. E sul fronte dell’offerta il Varesotto si conferma uno dei territori vincenti, tanto da attendersi quest’anno un afflusso record, viatico prezioso anche in vista della stagione estiva. La mobilitazione per promuovere un patrimonio naturale unico non solo a livello nazionale è stata massima nei mesi scorsi, il successo del “lake district” varesino sul mercato del settore ha ottenuto ottimi risultati. Il viaggio, il soggiorno, la gita o la vacanza sul lago con lo sfondo delle Prealpi fa sempre più tendenza, anche grazie alle numerose opportunità che affiancano il semplice relax, dalle occasioni sportive agli eventi culturali, il tutto col coinvolgimento di tutti gli enti locali impegnati a fare fronte comune per valorizzare bacini piccoli e grandi (ce ne sono almeno una decina senza contarne alcuni minori meno noti) incastonati tra le colline. La voglia di mete tranquille che aiutino anche a superare il freno psicologico delle emergenze sanitaria e bellica, tuttora ahimé in atto, contribuisce a rafforzare il richiamo lacustre. Consolidando un turismo che ha segnato livelli da primato anche durante il periodo peggiore della pandemia, basti dire che, sul Lago Maggiore, storico fiore all’occhiello di questa offerta turistica, celebrata nei secoli da ospiti illustri come un suggestivo “piccolo mare”, nel 2021 i pernottamenti italiani sono cresciuti del 2,7% perfino rispetto al 2019, con picchi eccezionali nei mesi estivi, agosto in primis. L’incremento complessivo delle presenze nelle strutture di quest’area ha portato anche ad un aumento della permanenza media, salita a tre giorni e mezzo. Positivo anche l’andamento nelle altre più frequentate zone lacustri, anche sulla base di specifici progetti accolti con favore da operatori di vari paesi del mondo, pacchetti turistici che spaziano dai temi del wedding e degli eventi all’”active and green” con percorsi in bici elettrica e la barca a vela. Il fortunato slogan “Varese do you lake?” sembra proprio aver raggiunto il suo scopo. Nei prossimi giorni è attesa una fondamentale prova del nove, tale da rilanciare una “materia prima” preziosa per l’economia del territorio. E non soggetta a tagli.