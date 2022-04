x x

CERRO MAGGIORE – Sul campo di casa domenica pomeriggio l’Aurora Cmc Uboldese ha rallentato la marcia della capolista Solbiatese: 0-0 il risultato finale del confronto, che non ha offerto molte emozioni.

Aurora Cmc Uboldese–Solbiatese 0-0

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Bernareggi, Banfi, Vernocchi, Bortignon, Montani (40’ st Schulz), Besati, Maiorano, Cesana (31’ st Fontana), Bartucci, Maugeri. A disposizione: Lucca, Girofli, De Benedittis, Raimondi, Costa, Velocci, Di Bartolo. All. Gilardengo.

SOLBIATESE: Catanese, Lonardi D., Amelotti (34’ st Mezzotero), Lonardi L., Novello, Pellini S., Pellini D. (5’ st Gomez), De Vincenzi, Minuzzi (28’ st Cardani), Grosso (15’ st Scapinello), Anzano. A disposizione: Zanellotti, Zonta, Bosisio, Zecchini. All. Gennari.

Risultati 29′ giornata: Aurora Cmc Uboldese-Solbiatese 0-0, Besnatese-Solese 3-0, Fbc Saronno-Morazzone 2-3, Gallarate-Accademia Inveruno 0-0, Lentatese-Universal Solaro 1-2, Olimpia-Amici dello sport 3-3, Union Villa Cassano-Castello Cantù 0-2, Valle Olona-Meda 2-1. Classifica: Solbiatese 66 punti, Morazzone 52, Castello Cantù 51, Fbc Saronno 46, Meda 44, Besnatese 41, Lentatese 39, Universal Solaro 35, Valle Olona 32, Aurora Cmc Uboldese 30, Amici dello sport e Accademia Inveruno 27, Solese 26, Gallarate 21, Union Villa Cassano e Olimpia 19.

