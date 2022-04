x x

SARONNO – “Stando ai dati ufficiali di Ats, lo scenario dei contagi da coronavirus in città è migliorato rispetto alla scorsa settimana, quando si era registrato un incremento molto più limitato rispetto al recente passato. Ed ora le cose sono ulteriormente migliorate. Siamo passati da 337 positivi ai 322 casi attivi di oggi, -15. Speriamo che questo trend sia confermato anche nei prossimi giorni”. Così nella tarda mattinata odierna il sindaco Augusto Airoldi che, parlando ai microfoni di Radiorizzonti, ha fatto il punto della situazione dell’emergenza coronavirus in città.

In settimana ci sono stati giorni con un picco di incrementi, ma il bilancio settimanale è dunque con il segno meno.

Come ha ricordato il sindaco sono intanto aumentati i cittadini guariti, 9177, +219 in una settimana. I deceduti da inizio pandemia restano 230, senza incrementi nell’ultima settimana.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

11042022