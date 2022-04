x x

SARONNO – Un direttivo a trazione rosa così il nuovo commissario cittadino di Forza Italia Maria Assunta Miglino ha definito il team di lavoro che guiderà l’azione degli azzurri a Saronno.

“Forza Italia – spiegano anticipando la linea politica – è espressione moderata nel centrodestra. A Saronno è aperta al dialogo con tutte quelle forze che fanno riferimento ai nostri valori liberali ed europeisti.

La linea politica saronnese sarà indirizzata all’incontro di quanti credono nei principi moderati e garantisti in un’ottica di allargamento al centro e in una visione prospettica che permetta un consolidamento e un rafforzamento di questa area.

L’azione politica di Fi sarà volta anche stringere un legame di fattiva collaborazione con i centristi e i popolari che condividono da sempre i nostri valori”.

Il direttivo è formato dal commissario Mariassunta Miglino, vice commissario Mariaelena Pellicciotta, capogruppo in consiglio comunale Agostino De Marco, rappresentante Fi seniores Giorgio Montini, responsabile Fi Giovani Federico Marri, responsabile alla comunicazione Lucio Bergamaschi e il tesoriere Raffaele Squarzanti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn