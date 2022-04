x x

GERENZANO – “Sabato 9 aprile in Teatro San Filippo lo spettacolo di marionette “Tenace, il drago della pace”: un grande grazie per questo bel momento di riflessione gioiosa per grandi e piccini al nostro amico Andrea Anzani e alla nostra Amministrazione nella persona dell’assessore comunale Monica Mariotti“. Così i responsabili dell’oratorio San Filippo Neri riguardo all’evento che si è tenuto al teatro del paese, che ha sede in piazza De Gasperi, lo scorso fine settimana.

(foto: con Andrea Anzani gli organizzatori di questo evento con l’assessore comunale Monica Mariotti. Lo spettacolo di marionette “Tenace, il drago della pace” si è tenuto al teatro San Filippo di Gerenzano)

11042022