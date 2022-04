x x

CISLAGO – Mercoledì 6 aprile, i bambini della classe seconda della scuola primaria don Luigi Monza dell’istituto Tirinnanzi di Legnano sono usciti a piedi per le vie di Cislago per un approccio attivo all’ambiente circostante, con un’esplorazione diretta; accompagnati da alcuni membri della Pro Loco, alunni e insegnanti hanno percorso le vie di Cislago per conoscere il territorio con una particolare attenzione all’ambiente e all’opera dell’uomo.

Dalla Massina i bambini si sono incamminati fino a Villa Isacchi, sono passati dalla casa del Beato Don Luigi Monza e sono arrivati fino alla piazza Enrico Toti.

Una vera e propria lezione all’aria aperta che ha dato ufficialmente il via alle uscite didattiche della seconda parte dell’anno.

(foto: i bambini durante l’esplorazione)

11042022