SARONNO – Si terrà all’auditorium Aldo Moro di via Santuario con Società della Cura. Il tema in discussione sarà l’economia: alle 21 di questa sera i saronnesi con Marco Bersani, portavoce di Attac Italia, cercheranno di capire insieme come passare “dall’economia di guerra alla società della cura”, prendendo in analisi le difficoltà degli ultimi anni.

“E’ ora di cambiare rotta, decisamente.” Spiegano gli organizzatori dell’evento.



“Crisi finanziaria e ambientale, pandemia, guerra – continuano – questo ci offre il sistema economico dominante, oggi. Ma un’alternativa c’è e si chiama società della cura. Come in tutta Italia, a Saronno ci lavoriamo dall’inizio della pandemia e desideriamo condividere i risultati di questo lavoro con la cittadinanza. Ce ne parlerà Marco Bersani, saronnese, oggi portavoce di Attac Italia e facilitatore de La società della cura a livello nazionale.“

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook Società della Cura.

