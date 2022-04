x x

BUSTO ARSIZIO – Oggi alle 15 a Busto Arsizio in Strada comunale per Arconate, per cause da accertarsi, un deposito di rifiuti nei pressi dell’impianto di trattamento è stato interessato da un incendio. Sul posto sono accorsi venti vigili del fuoco con nove automezzi: tre autopompe, due autobotti, due fuoristrada, un carro schiuma e un carro aria. Le fiamme sono circoscritte ad un angolo dello stabilimento. È stata allertata l’Arpa, l’Agenzia regionale protezione ambiente, per i rilievi del caso. Il rogo ha comunque interessato rifiuti ingombranti non pericolosi

Poco prima delle 19 odierne l’incendio è apparso pienamente sotto controllo, sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e bonifica per la messa in sicurezza del sito.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco a Busto Arsizio)

11042022