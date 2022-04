x x

SARONNO – Restano più di duecento i profughi ucraini presenti in città. A fare il punto è stato il sindaco Augusto Airoldi parlando nella tarda mattinata di oggi ai microfoni di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria di piazza Libertà.

“Il quadro appare stazionario: 230 quelli registrati a Saronno, e sono sempre una trentina le famiglie italiane che li stanno ospitando, altri si sono autonomamente sistemati in città da conoscenti o parenti”. Si sta intervendo anche sul fronte delle vaccinazioni anti-covid, ha ricordato Airoldi, “perchè molti di questi profughi non l’hanno ricevuta al loro Paese. In Ucraina la percentuale di vaccinati è molto bassa, attorno solo al 30 per cento vaccinazione ucraini”.

Nelle case di riposo saronnesi si registrano in tutto 9 casi ma sono tutti asintomatici.

A Saronno, in generale, nell’ultima settimana i casi sono risultati in discesa.

(foto archivio: il sindaco Augusto Airoldi con la bandiera dell’Ucraina in consiglio comunale)

