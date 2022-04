x x

ROVELLO PORRO – Domenica delle Palme: i volontari dell’Ave, l’Associazione verde età e quelli degli Alpini hanno scortato la processione dal Santuario, con benedizione dell’ulivo, alla chiesa parrocchiale per la santa messa.

La Domenica delle palme è stata celebrata in tutte le parrocchie della zona, con momenti religiosi ai quali hanno partecipato tanti cittadini, nel corso della mattinata di ieri.

(foto: un momento della processione alla Domenica delle palme a Rovello Porro. La processione è stata scortata dai volontari degli Alpini e dell’Ave, l’associazione verde età sempre particolarmente attiva in paese e che si occupa di dare supporto anche a numeros altri solidazi ed al Comune in occasione di iniziative ed eventi pubblici)

