SARONNO – Quando è arrivata la polizia locale, chiamata dai residenti, e gli ha detto che non poteva fare un pic nic con barbecue nella piazza del monumento ai caduti ha subito preso i suoi effetti personali e si è allontanato.

E’ successo ieri pomeriggio in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dove uno straniero aveva allestito un pic nic con tanto di bevande e barbecue. Aveva preparato tutto e poi si era allontanato lasciando tutto incustodito. Così i residenti hanno chiamato la polizia locale. Arrivati sul posto gli agenti hanno ritracciato il proprietario, che si trovava in giro per il quartiere. L’uomo è così tornato in piazza e recuperato tutto si è allontanato ripristinando l’ordine della piazza tra viale Santuario e via Primo Maggio.

