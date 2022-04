x x

SARONNO – Questa mattina l’Amministrazione comunale ha inviato al consigliere di Obiettivo Saronno, Luca Davide, le risposte ad una trentina di interrogazioni da lui protocollate negli scorsi mesi e riguardanti argomenti vari. “Il sindaco Augusto Airoldi e gli assessori chiamati in causa attraverso l’istituto della interrogazione hanno ottemperato alla richiesta nonostante la maggior parte delle domande non rientrasse nella casistica prevista dal Regolamento comunale che, all’articolo 67 “Interrogazioni”, specifica che le stesse devono servire ad appurare se un fatto sia vero o meno, se l’Amministrazione sia o meno a conoscenza di tale fatto e, nel caso, se abbia adottato o intenda adottare provvedimenti a riguardo, oppure se l’Amministrazione intenda informare il Consiglio comunale rispetto ad una singola attività” si legge in una nota del Comune.

“Le interrogazioni sono uno strumento di grande importanza a disposizione dei consiglieri comunali, per questo devono essere utilizzate in ottemperanza al dettato regolamentare – commenta il sindaco Airoldi – In spirito di collaborazione con il consigliere interrogante abbiamo comunque fornito alcune indicazioni e precisazioni, ricordando al contempo che le informazioni relative alle attività future e ai programmi amministrativi non sono oggetto di interrogazione, ma argomenti trattati all’interno del Dup e dei bilanci comunali, sia di previsione sia di rendiconto, e il cui approfondimento deve essere effettuato quindi nelle sedi opportune”.

(foto: il consigliere comunale Luca Davide)

