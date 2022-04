x x

SARONNO – Pari Caronnese, Fbc Saronno delusione in zona Cesarini, Amor strabordante: questi i risultati di alcuni dei match clou domenicali.

I risultati in breve – In serie D 0-0 fra Caronnese ed Asti; in Eccellenza Base 96 Seveso-Varesina 0-1 e Ardor Lazzate-Pavia 1-3. In Promozione Fbc Saronno-Morazzone 2-3, Lentatese–Universal Solaro 1-2, Aurora Cmc Uboldese-Solbiatese 0-0. In Prima categoria girone A

Tradate-Antoniana 2-3 e Valceresio Audax-Pro Azzurra Mozzate 0-0. Nel girone B Portichetto Luisago-Esperia Lomazzo 0-1, Rovellasca 1910-Fenegrò 0-0, Salus Turate-Montesolaro 3-2, nel girone N Ceriano Laghetto-Bovisio Masciago 1-2.

In Seconda categoria nel girone I Itala-Gerenzanese 2-2 e Serenza Carroccio-Misinto 2-3; nel girone N Lonate Pozzolo-Cistellum 2-1 e Pro Juventute-Beata Giuliana 1-1.

In Terza categoria Dal Pozzo-Rescalda 2-2, Airoldi Origgio-Legnanese 1-4, Limbiate-Oratorio Lainate 1-1, Rescaldinese-Amor sportiva 0-3, Union Oratori Castellanza-Cogliatese 1-2.

Serie D

Eccellenza

Promozione

Prima categoria

Seconda categoria

Terza categoria

