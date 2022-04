x x

CESATE – Non è certo passata inosservata domenica mattina la presenza di Ivan Perišić calciatore croato, centrocampista o attaccante dell’Inter e della nazionale croata, con cui è stato vicecampione del mondo nel 2018.

Il campione nerazzurro era presente al campo di Cesate per una partita del figlio. Tanti i giovani calciatori che l’hanno riconosciuto e che gli hanno chiesto prima un po’ titubanti poi più intraprendenti grazie alla gentilezza del calciatore un autografo o un selfie ricordo.

Dai più audaci non sono mancate le domande sulla vitqa di un campione e sul mondo del calcio.

