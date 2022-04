x x

GERENZANO – “Domenica di corse nei paesi limitrofi per i nostri Salus Runners! Stupenda la tapasciata “4 passi tra i boschi” organizzata ottimamente dai Maneranners, che ha visto partecipare moltissima gente correndo e camminando nel verde del Parco del Lura tra Lomazzo, Bregnano, Vertemate e Cermenate. E poi a Uboldo la mitica “Mezza dei boschi” alla quale non è mancata la presenza di nostri corridori. Bellissimi percorsi, tempo ideale per stare all’aperto e voglia di fare sport in maniera sana”. Così i responsabili della società sportiva di Gerenzano.

Il podismo è dunque già decollato anche se si è soltanto all’inizio della nuova stagione, con l’arrivo della primavera.

(foto di gruppo per i podisti Salus Runners di Gerenzano)

12042022