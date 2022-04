x x

SARONNO – Si è ritrovato a camminare in via Stra’ Favia, poco distante da casa per la verità, ma senza capire dove stesse andando e perchè. E’ la disavventura capitata ieri mattina ad un 83enne saronnese che fortunatamente è stato aiutato da un passante.

L’atteggiamento confuso e incerto dell’anziano non è sfuggito al saronnese che ha subito allertato la polizia locale. Mentre la pattuglia arrivava sul posto, era da poco passato mezzogiorno, il passante ha rassicurato l’anziano riuscendo a sapere, malgrado lo stato confusionale, il suo nome. Sono stati quindi gli agenti, con l’aiuto della centrale operativa di piazza della Repubblica a recuperare l’indirizzo dell’uomo. L’83enne è stato così accompagnato a casa dalla pattuglia che si è assicurata che ci fosse qualcuno a prendersi cura di lui almeno fino a quando la crisi non fosse passata completamente.

(foto archivio)

