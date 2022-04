x x

TURATE – Il consiglio comunale è convocato mercoledì 13 aprile alle 21, in presenza, alla sala consigliare di Palazzo Pollini, in via Vittorio Emanuele 2. I cittadini che desiderano assistere ai lavori, precisano dall’Amministrazione civica, possono partecipare, indossando obbligatoriamente la mascherina Ffp2 e seguendo le prescrizioni anti-covid.

Il programma dell’assemblea civica

Cinque i punti all’ordine del giorno. Si parlerà dela conferma delle aliquote Imu dell’anno 2021 anche per l’anno 2022; si discuterà l’approvazione del documento unico di programmazione con aggiornamento 2022-2024; prevista l’approvazione del bilancio di previsionale triennale. Al vaglio anche il regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni, ed infine sono previste comunicazioni del sindaco, Alberto Oleari.

(foto archivio: Palazzo Pollini a Turate, sede del consiglio comunale e dell’Amministrazione civica)

