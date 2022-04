x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del capogruppo della lista Per Uboldo Alessandor Colombo in merito al consiglio comunael dei ragazzi.

Abbiamo appreso dai mezzi di stampa che lunedì 4 Aprile nell’aula consiliare del Municipio di Uboldo si è riunito per la prima volta il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

La notizia ci riempie di gioia. Sapere che finalmente il Consiglio Comunale dei Ragazzi, la cui istituzione era stata richiesta dal nostro gruppo già nel novembre del 2014, sia stato attivato fa molto piacere. Fa piacere anche sapere che i ragazzi abbiano già lavorato e abbiano già portato delle proposte concrete all’Amministrazione Comunale (sempre stando a quanto riportato dalla stampa).

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta “uno degli istituti di partecipazione all’amministrazione comunale più innovativi…”. Uno strumento utile per i ragazzi ma anche per gli adulti. Insieme tutti si può crescere. I ragazzi prendendo consapevolezza di come funziona l’amministrazione di un paese, noi adulti capendo quelle che sono le necessità dei più giovani (visto che spesso ce ne dimentichiamo…).

Ma questo funziona se c’è un confronto, uno scambio tra ragazzi e adulti. Tutti gli adulti, anche quelli dell’opposizione…

Spiace però constatare che questa Amministrazione si sia dimenticata delle opposizioni. Sì perché, noi consiglieri di opposizione, del Consiglio Comunale dei ragazzi non sappiamo nulla. Non sappiamo chi siano i rappresentanti, chi sia il Sindaco dei ragazzi (salvo averlo letto sulla stampa), non sappiamo quale sia la loro attività e non sappiamo che idee, proposte abbiano portato al Sindaco Clerici (salvo sempre averlo letto sommariamente sulla stampa).



In più nulla sappiamo di quando e dove si svolgano le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Non lo sappiamo noi come non lo sanno i cittadini. E, lo ripetiamo, questo è un vero peccato. Prima di tutto perché sarebbe bello poter partecipare (anche a distanza) e avere un confronto con i ragazzi. Sarebbe un modo per essere utili alla comunità pur stando dall’altra parte, quella dell’opposizione.

E poi perché, forse inconsapevolmente, questa Amministrazione sta disattendendo da una parte le promesse fatte dal Sindaco nel suo discorso di insediamento lo scorso 10 Giugno 2019: “Mi impegno sin da ora a collaborare con tutte le forze politiche presenti in Consiglio. La collaborazione, nello schietto rispetto dei ruoli di maggioranza/minoranza si distinguerà in un’opera di informazione capillare e generale attraverso incontri/commissioni e quanto necessario a creare e mantenere un clima positivo e costruttivo per il bene della nostra comunità”.

E dall’altra parte sta disattendendo quanto scritto nel Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi: “E’ fondamentale che i rappresentanti dei ragazzi siano in contatto con gli adulti e in particolare con i colleghi del Consiglio Comunale di Uboldo” (Introduzione). “Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi sono pubbliche e della convocazione, con relativo ordine del giorno, va data preventiva notizia alla cittadinanza con le stesse formalità utilizzate per le adunanze del Consiglio Comunale di Uboldo” (Articolo 5).

Allora l’invito al Sindaco e alla maggioranza è di essere più trasparenti e collaborativi con le opposizioni attraverso una maggiore informazione così da creare e mantenere veramente quel “clima positivo e costruttivo per il bene della nostra comunità” tanto auspicato tre anni fa.