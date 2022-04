x x

SARONNO – L’Assemblea antifascista si prepara a scendere in piazza il prossimo 25 aprile: gli attivisti delle molte associazioni e gruppi che costituiscono questo coordinamento saranno presente nella centralissima piazza Libertà a partire dalle 10.

“La realtà che ci circonda negli ultimi due anni ha subito diversi stravolgimenti. Una pandemia e una guerra sono eventi tragici di per sé, ma gli scenari che da qui si aprono ci risultano se possibile ancora più indigesti – dicono dall’assemblea – Anche quest’anno saremo in piazza il 25 aprile, in un momento in cui ci sembra ancora più importante del solito prendere parola sia contro la guerra senza se e senza ma, sia contro le scellerate politiche interne del governo Draghi. Il loro piano di resilienza è fatto di profitti e guerra, la nostra proposta è, come sempre, resistenza!”

(foto archivio: antifascisti durante un precedente presidio in piazza Libertà)

13042022