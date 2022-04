x x

SARONNO – E’ apparso un po’ scosso dopo la caduta ma per lui per fortuna nulla di grave: il riferimento va al motociclista rimasto contuso dopo lo scontro con una automobile, ieri a mezzogiorno in uno dei punti più trafficati della viabilità periferica saronnese, l’incrocio dove c’è la rotonda fra via Varese e via Volonterio.

A restare contuso è stato un uomo di 35 anni, soccorso dal personale di una ambulanza della Croce rossa saronnese subito accorsa, e trasportato per accertamenti all’ospedale cittadino di piazzale Borella. E’ arrivata anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, i militari dell’Arma si sono occupati di deviare il traffico e poi hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto: la scena del sinistro all’incrocio fra via Varese e via Volonterio di Saronno)

