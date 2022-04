x x

SARONNO – Anticipo del “turno spezzatino” pre-pasquale, è il recupero della 3′ giornata di ritorno del campionato di Promozione, questa sera alle 20.30 c’è Fbc Saronno-Solese. Su ilSaronno la consueta cronaca play by play.

Si gioca allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi: in questa stagione sinora tutte le gare serali erano state disputate in campo neutro ma stavolta si è deciso per restare a Saronno, per favorire l’afflusso dei tifosi e dopo alcuni test sul vetusto sistema di lluminazione dell’impianto, che è apparso “reggere”. Arbitro è Alessio Natale Galantino di Pavia, assistenti Stefano Francesco Viola di Abbiategrasso e Carmelo Giuffrida di Cinisello Balsamo.

Squadre a confronto

Il Fbc Saronno è quarto in graduatoria, ha raccolto 46 punti vincendo 14 gare e pareggiandone 4; 8 le sconfitte. 42 i gol segnati e 35 quelli subiti, miglior marcatore Milazzo con 17 centri. Con una media età di 23 anni è squadra mediamente più giovane dell’avversaria odierna. Il Saronno è reduce dalla sconfitta interna di domenica contro il Morazzone.

La Solese – compagine di Cascina del Sole di Bollate – è tredicesima, sinora ha raccolto 26 punti frutto di 6 vittorie, 8 pareggi mentre le sconfitte sono state 12. Percorso in linea con gli obiettivo di una salvezza da raggiungere appena possibile. La squadra ha segnato sinora 26 reti e ne ha subite 38. Non c’è un vero e proprio bomber, il miglior marcatore è Perotti con 5 gol all’attivo. E’ una squadra abbastanza giovane, la media età è di 24 anni. Domenica scorsa la Solese ha perso 3-0 contro la Besnatese.

La classifica

Solbiatese 66 punti, Morazzone 52, Castello Cantù 51, Fbc Saronno 46, Meda 44, Besnatese 41, Lentatese 39, Universal Solaro 35, Valle Olona 32, Aurora Cmc Uboldese 30, Amici dello sport e Accademia Inveruno 27, Solese 26, Gallarate 21, Union Villa Cassano e Olimpia 19.

