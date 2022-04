x x

SARONNO – Matteo Cannizzaro, esperto giocatore del Fbc Saronno, mercoledì sera è tornato ad assaporare il clima partita, in una stagione contrassegnata da una lunga pausa per infortunio. E al “Colombo Gianetti” contro la Solese è andata male, 1-2 per gli altomilanesi, risultato che complica la vita ai biancocelesti, che inseguono i playoff: “Dobbiamo ripartire subito! – dice il giocatore – Ultimamente la squadra si era sempre ben disimpegnata, stavolta siamo stati più in difficoltà contro una squadra che ci ha messo sotto pressione sin dal primo momento. Non è facile giocare partite così ed anche il gol incassato proprio ad inizio secondo tempo ha complicato ulteriormente le cose”.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

13042022