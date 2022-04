x x

SARONNO – Mercoledì sera calcistico oggi con la prima gara recupero della 3′ giornata di ritorno del campionato di Promozione che era stata fatta slittare nel periodo di maggior risalita dei contagi da coronavirus. Dopo le gare domenicali, si torna dunque subito in campo con il Fbc Saronno in cerca di riscatto dopo il passo falso col Morazzone: stavolta l’avversario è la modesta Solese, formazione di Bollate. Partita prevista allo stadio saronnese “Colombo Gianetti” di via Biffi, con arbitro Alessio Natale Galantino di Pavia, assistenti Stefano Francesco Viola di Abbiategrasso e Carmelo Giuffrida di Cinisello Balsamo. Si gioca alle 20.30.

Le prossime partite

Il 3′ turno “spezzatino” prosegue quindi con molte gare anche nei prossimi giorni. Giovedì alle 21 Olimpia-Lentatese; venerdì 15 aprile sono in programma alle 20.30 Gallarate-Besnatese ed alle 21 Morazzone-Castello Cantù. Sabato 16 aprile alle 15.30 Aurora Cmc Uboldese-Accademia Inveruno, Union Villa Cassano-Amici dello sport, Valle Olona-Universal Solaro; alle 20.30 Meda-Solbiatese.

La classifica

Classifica: Solbiatese 66 punti, Morazzone 52, Castello Cantù 51, Fbc Saronno 46, Meda 44, Besnatese 41, Lentatese 39, Universal Solaro 35, Valle Olona 32, Aurora Cmc Uboldese 30, Amici dello sport e Accademia Inveruno 27, Solese 26, Gallarate 21, Union Villa Cassano e Olimpia 19.

13042022