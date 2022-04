x x

CASTIGLIONE OLONA – Tanti eventi a Castiglione da qui a fine mese. Questo il programma predisposto dall’ente locale con le associazioni.

Da sabato 16 aprile a domenica 1 maggio a palazzo Branda Castiglioni di Via Mazzini, 23, la mostra di Gomì, “Paesaggi Europei”.

Per informazioni: 0331.858301

Lunedì 18 aprile, al Centro Storico (Piazza Garibaldi) dalle 9 alle 18,“L’arte incontra il borgo” – Mercatino degli Artisti a cura di Associazione KubeArt.

Per informazioni: 338.1989234

Da martedì 19 aprile a sabato 7 maggio alla Biblioteca Civica di Via Marconi,1, “Mi Libro nell’Arte” – Mostra collettiva presentata dal progetto “Leggiamo insieme”. Per informazioni: 0331.824867

Da sabato 23 aprile a lunedì 25 aprile a Castello di Monteruzzo (Via Marconi, 1), “Pane in Castello” – II edizione.

Per informazioni: 0331.858301

Sabato 23 aprile a Palazzo Branda Castiglioni (Via G. Mazzini, 23) alle 16.30 si terrà il “Premio Nazionale per l’Aforisma Flavio Limido” – Premiazione concorso.

Per informazioni e prenotazioni: 0331.858301

Domenica 24 aprile al Caffè Lucioni (Piazza Repubblica) alle 16. “Il becco di Olonia”, tè con l’autore, a cura di Associazione Borgo Antico

Per informazioni: 0331.857411

Mercoledì 27 aprile in Chiesa di Villa (Piazza Garibaldi, 6) alle 20.45 l’evento “La Chiesa di Villa, nel cuore del borgo”, a cura di Museo della Collegiata.

Per informazioni: 0331.858903

Giovedì 28 aprile, a palazzo Branda Castiglioni (Via G. Mazzini, 23) alle 21: “Gabriele d’Annunzio tra letteratura, politica e mondanità” a cura di Giosuè Romano.

Per informazioni: 0331.850084