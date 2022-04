x x

COGLIATE – Buoni risultati e positivi riscontri di partecipazione per il progetto di educazione stradale promosso dall’Amministrazione comunale con le scuole locali, la polizia locale ed i volontari.

Soddisfatto il sindaco Andrea Basilico. “Si è concluso il progetto di educazione stradale alle scuole elementari con delle prove pratiche lungo le vie del paese, molto apprezzate dai nostri ragazzi”. Il primo cittadino parla anche di un’altra iniziativa importante per il paese: “E’ stato un grande successo l’edizione della Madona de marz, complimenti agli organizzatori e grazie ai tanti volontari che hanno lavorato per realizzarla”. La Madona de marz è l’evento religioso ed aggregativo che si svolte, con diversi appuntamenti, ogni anno in paese.

(foto: due momenti del progetto di educazione stradale a Cogliate)

