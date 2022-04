x x

SARONNO- continua l’organizzazione di pellegrinaggi proposti ai fedeli della comunità da parte della comunità pastorale “Crocifisso Risorto” e di don Alberto Corti. Per questa occasione la meta prevista sarà il sud della Francia, fra i santuari mariani principali che caratterizzarono l’attività pastorale di Giovanni Maria Vianney (in seguito riconosciuto santo col nome di santo Curato d’Ars) e di san Francesco di Sales, vescovo e dottore della chiesa vissuto fra fine ‘500 e inizio ‘600.

Le città che verranno visitate durante il viaggio sono varie: Notre Dame de Laus, La Salette, Ars, Annecy, Plateau D’Assy e Lione; mentre il periodo stabilito per lo svolgimento del pellegrinaggio è dal 2 al 4 giugno 2022.

Per informazioni più dettagliate riguardo quota di partecipazione e condizioni di adesione ci si può rivolgere alle segreterie parrocchiali nella sede della parrocchia della “Sacra Famiglia” di via San Francesco 13 a Saronno. E’ inoltre possibile contattare direttamente don Alberto Corti al numero 02/ 9605426 o alla e-mail [email protected]

(foto d’archivio tratta da precedente pellegrinaggio)

