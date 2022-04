x x

LOMAZZO – Bilancio straordinario per la manifestazione podistica che si è tenuta lo scorso fine settimana. Lo traccia l’Amministrazione civica lomazzese, che ha patroncinato l’evento: “Domenica scorsa è stata all’insegna del podismo nei boschi e negli spazi aperti del nostro Parco Lura in occasione della manifestazione “4 passi nei boschi” organizzata dall’associazione Maneranners. Oltre 1500 persone hanno preso parte all’iniziativa. Una bellissima giornata nel verde!”

Grande successo, quindi, per questa passeggiata non competitiva nel verde che circonda i paesi della zona; per una iniziativa che sarà senz’altro riproposta anche in futuro.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: il bel puzzle di immagini realizzato dal Comune con i vari momenti della manifestazione)

13042022