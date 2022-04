x x

SARONNO – Venerdì 8 aprile l’istituto comprensivo Aldo Moro ha ospitato un evento formativo con la console della Romania, Lucica Tudoran, in visita nelle nostre scuole.

Gli alunni delle classi quarte della scuola primaria “Vittorino da Feltre” e della classe quarta e quinta della scuola primaria “San Giovanni Bosco” hanno cantato delle canzoni e letto delle poesie che parlavano di pace e solidarietà e a seguire, presso il plesso “San Giovanni Bosco”, si è svolto un laboratorio dove gli alunni di quarta hanno realizzato delle uova di Pasqua secondo la tradizione romena sotto la guida di Mariana Paliev.

“L’emozione dei bambini e di tutte le persone che hanno partecipato – si legge nel comunicato diffuso dall’istituto – e collaborato all’organizzazione dell’evento, ha reso questa esperienza veramente speciale contribuendo a consolidare e alimentare lo spirito educativo, accogliente e aperto che da sempre caratterizza il nostro Istituto Comprensivo”.

“Ringraziamo per aver partecipato all’evento – continua – il vicesindaco della città di Saronno Laura Succi, l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò, Daniele Raja maresciallo della guardia di Finanza e il comandante della Polizia Locale Claudio Borsani.”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn