SARONNO – Non è sfuggita ai bimbi la presenza, questa mattina sul cielo di piazza Libertà, del drone della polizia locale. Effettivamente il dispositivo ha raccolto alcune immagini della manifestazione organizzata da Quattro passi di pace ed Resq con tutti gli istituti comprensivi cittadini e con diverse scuole superiori.

Gli studenti sono arrivati in centro a piedi delle rispettive sede. Ognuno ha vissuto e si è preparato all’esperienza in modo diverso. Alcune classi hanno preparato degli striscioni, altre sono arrivate con nastri arcobaleno, altre con bandiere della pace ed altre intonando cori. Anche alcuni ragazzi delle superiori hanno portato cartelli con bandiere ucraine.

La polizia locale, oltre a gestire il passaggio degli studenti verso la piazza prima e verso gli istituti poi e durante i due cortei (più lungo quello delle superiori più corto quello delle elementari) ha anche documentato la manifestazione con il drone in dotazione al comando di piazza Repubblica.

