SARONNO – Tutti gli alunni degli istituti comprensivi di Saronno ad eccezione dei piccoli di prima, con una delegazione dei diversi istituti superiori, si sono radunati stamattina alle 10 in piazza Libertà per fare sentire la propria voce che chiede la pace in Ucraina. L’iniziativa è stata organizzata da Emergency con l’equipaggio di terra di Resq Saronno. Presente alla manifestazione anche l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò.

I bimbi sono arrivati portando nastro arcobaleno, cartelloni, magliette bianche e tante bandiere della pace.

Ad seguire la manifestazione la polizia locale e l’associazione nazionale carabinieri.

Dalla piazza è partito il corteo delle scuole superiori che ha percorso corso Italia via Cavour per raggiungere via Roma tornando davanti alla Prepositurale.

