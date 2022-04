x x

SARONNO – Ha avuto inizio ieri la rassegna di eventi in onore del talento multiforme di Pierpaolo Pasolini, scrittore, poeta, attore, regista e sceneggiatore.

A presentare la rassegna, lo scorso 6 aprile, sono stati il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore alla Cultura Laura Succi, in compagnia di Giuseppe Uboldi, presidente dell’associazione culturale “L’isola che non c’è”, e di Vittorio Mastrorilli, direttore di Mastercine sas, che gestisce le sale dei cinema Prealpi e Silvio Pellico.

Gli eventi consistono in una conferenza, due mostre e una rassegna cinematografica, il cui ingresso è possibile a prezzo ribassato di 4 euro per gli adulti e 2 euro per gli under25 e proseguirà dal 12 aprile al 17 maggio.

Il 21 aprile alle 20.45 al cinema Silvio Pellico si terrà la conferenza “Pier Paolo Pasolini: profeta o reazionario?” con l’intervento di Giuseppe Uboldi dell’associazione culturale “L’isola che non c’è”; a seguire la proiezione del film del 1963 “La Ricotta”.

Il 17 maggio, giornata mondiale contro l’omofobia, bifobia e transfobia, verrà trasmessa la pellicola “Comizi d’amore” al cinema Prealpi, con ingresso gratuito.

Coinvolti nella rassegna d’eventi anche gli spazi di Villa Gianetti che ospiteranno due mostre: le fotografie di Vittorio La Verde esposte lungo la recinzioni e dei video proiettati ininterrottamente nella sala del Bovindo.

