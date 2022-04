Adolescenti in crisi, incontro a Turate

x x

TURATE – Evento per i genitori promosso in collaborazione con Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni e promosso sui propri social anche dal Comune di Turate. L’appuntamento è fissato il 21 aprile alle 20.30 con l’incontro “Adolescenti in crisi e comunità educante”, conferenza on line con Matteo Lancini psicologo, psicoterapeuta e presidente di Fondazione Minotauro.

Gli ultimi due anni, ricordano dall’Amministrazione civica turatese, “hanno provato adolescenti e anche noi adulti, che osserviamo preoccupati la crescita di fenomeni di disagio, sofferenza, ritiro sociale e violenza. Chi sono gli adolescenti di oggi? Come svolgere al meglio il nostro ruolo di adulti e “smettere di guardare gli adolescenti senza vederli”?”

Per iscriversi, usare il seguente form:

https://forms.gle/XBXzYRK8pDwDjQaJ7

