VERGIATE – Altro passo falso per l’Ardor Lazzate con la sconfitta di questo pomeriggio, 3-0 – nella versione “spezzatino” della 30′ giornata – in trasferta contro la Vergiatese. Gara che si è decisa nella ripresa quando al 7′ ha segnato Pandiani, al 26′ ha raddoppiato Mattea, mentre il terzo sigillo per i locali è stato posto da Becerri a dieci minuti dal termine.

Vergiatese-Ardor Lazzate 3-0

VERGIATESE: Russo, Cattaneo, El Fiki, Dal Santo, Parini, Rossi, Pandiani, Scampini, Pedergnana, Becerri, Broggi. A disposizione Barbieri, Crispo, Mondoni, Marcaletti, Mhaimer, Resmini, Mattea, M’Zoughi, Rando. All. Crucitti.

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Sandrini, Cavalcante, Baldan, D’Astoli, Peverelli, Torin, Artaria, Berberi, D’Onofrio. A disposizione Ferloni, Moja, Maisano, Lombardi, Raimondo, Ferrari, Nessi, Pozzi, Martini. All. Dell’Oca.

Arbitro: Zamagna di Saronno (Lufi di Lodi e Cantile di Treviglio).

Marcatori: 7′ st Pandiani, 26′ st Mattea, 35′ st Becerri.

Sempre per la 30′ giornata di Eccellenza si gioca venerdì 15 aprile alle 20.30 Sestese-Verbano, sabato 16 aprile alle 15.30 Varesina-Settimo Milanese e alle 17 Castanese-Calvairate; e lunedì 18 aprile alle 15.30 Accademia pavese-Base 96 Seveso, Club Milano-Vogherese, Pavia-Varzi e Rhodense-Gavirate. Classifica: Varesina 62 punti, Castanese 55, Vogherese 51, Sestese 49, Varzi 48, Verbano 45, Vergiatese 40, Club Milano 36, Ardor Lazzate 34, Calvairate 31 Gavirate 30, Accademia pavese 29, Pavia 25 Rhodense 23, Base 96 Seveso 21, Settimo Milanese 11.

(foto archivio)

14042022