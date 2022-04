x x

BORGOSESIA – Tre punti per una Caronnese che mette l’ipoteca per la salvezza diretta. I rossoblù espugnano il Comunale di Borgosesia con i gol di Vernocchi e Rocco, passando così un’ottima Pasqua con tre punti importantissimi.

La cronaca – Brivido iniziale con il diagonale di Rancati, ben imbeccato da Monteleone, che finisce a lato di un nulla, poi la Caronnese cresce con il passare dei minuti. Vernocchi prende in mano il centrocampo, Putzolu e Diatta sono propositivi sulla destra e Rocco prova a creare grattacapi tra le linee. Il Borgosesia comunque crea pericoli, con la girata di Manfrè da corner ma il numero dieci non impatta il pallone al meglio, mentre poco dopo Francesco Esposito manda a lato da buona posizione. È il preludio al gol del vantaggio che arriva al minuto 27: palla ben gestita al limite dell’area, sponda di Putzolu per Vernocchi che libera il destro trovando così il primo gol stagionale. Una liberazione per il regista rossoblù, che esulta con la sua panchina. Il gol galvanizza la Caronnese, vicina al raddoppio con Diatta (conclusione troppo sul portiere) e brava a trovare poi il bis prima del riposo con un bellissimo diagonale di Rocco dopo che il numero undici aveva controllato al meglio un pallone non semplice.

Ripresa e c’è subito la possibilità di chiuderla con due occasioni di Santi e con un tiro di Diatta, murato. Non è la gara del centravanti ospite, che a metà ripresa si fa ipnotizzare da Gilli, fallendo il rigore procurato da Francesco Esposito (fallo di Martimbianco). Così c’è da tenere alta la soglia dell’attenzione, prima sul diagonale di Gaddini che finisce a lato, non di molto, poi sul tiro dal cuore dell’area di rigore di Rancati, che in maniera clamorosa non inquadra la porta. Ma per l’ennesima volta la Caronnese mantiene inviolata la sua porta, portando a casa tre punti importantissimi.

Borgosesia-Caronnese 0-2

BORGOSESIA (3-4-3): Gilli; Iannacone, Martimbianco, Frana; Monteleone (29’ st Bernardo), Farinelli (10’ st Zazzi), Areco, Guatieri (29’ st Carrara); D’Ambrosio, Rancati, Manfré (10’ st Gaddini). A disp.: Gavioli, Puka, Salvestroni, Latini, Barbetta. All.: Lunardon.

CARONNESE (3-5-2): Angelina; Lazzaroni (44’ st Folla), Arpino, Cosentino; Putzolu, Diatta (42’ st Coghetto), Vernocchi, F. Esposito (44’ st Galletti), De Lucca; Rocco (33’ st Cretti), Santi. A disp.: Ansaldi, Zeroli, R. Esposito, Sardo, Tunesi. All.: Scalise (squalificato, in panchina Zullo).

Arbitro: Muccignato di Pordenone.

Marcatori: 27’ pt Vernocchi, 34’ pt Rocco.

Note – Giornata soleggiata, terreno in erba sintetica. Spettatori 150 circa. Al 26’ Santi (C) sbaglia un calcio di rigore (parato) Ammoniti: Rancati, De Lucca. Angoli 4-4. Recupero 1’, 5’.

