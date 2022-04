Carabinieri a scuola a Limbiate: lezione sulla sicurezza

x x

LIMBIATE – E’ iniziato nei giorni scorsi alla scuola “Giovanni Verga” il percorso realizzato in collaborazione tra Comune, scuole e Arma dei carabinieri per sensibilizzare i più giovani sulle tematiche di sicurezza legate a bullismo e cyberbullismo.

“Da un’analisi condivisa delle problematiche comuni tra i ragazzi delle nostre scuole – riepilogano dal Municipio – è emerso che uno dei temi ricorrenti è la mancanza di consapevolezza in merito alla scorrettezza di certi comportamenti che, troppo spesso, vengono considerati “normali” o quasi. Chi meglio dei carabinieri dunque per far comprendere appieno i risvolti delle proprie azioni: un punto di vista forte e completo che sicuramente riuscirà a lasciare il segno”.

(foto: un momento dell’incontro a scuola fra studenti e carabinieri)

