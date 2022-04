Ceriano Laghetto, oggi la visita del segretario di Confcommercio

x x

CERIANO LAGHETTO – “Grazie a Roberto Ripamonti, segretario Confcommercio-Associazione territoriale di Seveso, per la gradita visita a Ceriano Laghetto”. Così il sindaco cerianese, Roberto Crippa, che ha accolto l’ospite con l’assessore comunale Romana Campi.

“La ripresa di tutte le attività commerciali passa sicuramente da una stretta collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria, soprattutto in un momento storico come questo” ricorda Crippa con riferimento a questo primavera nella quale si viene da lunghi periodi difficoltà nelle fasi più acute della pandemia per il coronavirus.

(foto da sinistra, l’assessore comunale Romana Campi con il segretario di Confcommercio Roberto Ripamonti ed il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa. Oggi la visita in paese del rappresentante di Confcommercio per parlare del rilancio delle attività locali)

