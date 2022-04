Focris Saronno, Mascarello spiega le dimissioni da presidente

SARONNO – In una lettera aperta, l’ormai ex presidente della casa di riposo sovracomunale Focris di via Don Volpi spiega le motivazioni del suo addio.

In queste ultime settimane, dopo la modifica degli assetti politici cittadini, io ed il sindaco Augusto Airoldi ci siamo spesso confrontati riguardo all’eventualità di un avvicendamento alla presidenza della Focris e di come potesse essere attuata senza ricadute negative sui lavoratori della Focris. Dopo numerosi confronti in merito, martedì 12 aprile, Il sindaco di Saronno Augusto Airoldi ha quindi accolto la mia decisione di rimettere la delega di presidente della Focris, nei tempi e nei modi che hanno permesso di non gravare sulla fondazione stessa.

Colgo, quindi, l’occasione per ringraziare il sindaco e Obiettivo Saronno per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti; spero di averne meritata almeno una parte durante il consiglio comunale aperto del 20 gennaio, dove ho potuto informare puntualmente le forze politiche ed i cittadini sulla situazione della Focris; con l’augurio che si possa ripetere anche in futuro, onde rendere più consapevoli i cittadini dell’importanza di Focris per il nostro territorio. Faccio i miei migliori auguri al mio successore e ai componenti saronnesi del consiglio di amministrazione della Focris, che so condividere gli obiettivi di trasparenza e buona amministrazione che ho cercato di perseguire durante il mio mandato. Infine il saluto più importante va ai lavoratori della Focris che accudiscono i nostri ospiti con un lavoro encomiabile; il mio invito per voi è di continuare ad essere custodi dei nostri anziani e di esigere da voi stessi e dalla Fondazione il meglio per loro.

Tommaso Mascarello

Oggi la nomina, da parte del sindaco Augusto Airoldi, del sostituto: si tratta di Stefano Barcellini.

14042022