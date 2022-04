x x

BUENOS AIRES – “Incontro con la comunità italiana e gli amici di Italia viva Argentina al Circulo italiano dove abbiamo potuto confrontarci sui temi di attualità che riguardano l’Italia e l’Argentina e il contesto internazionale che rischia di cambiare molto gli scenari mondiali, i rapporti geopolitici e commerciali. È sempre molto interessante per me questo scambio di idee, soprattutto per capire come i nostri connazionali e i milioni di cittadini di origine italiana che da generazioni vivono e sono nati all’estero percepiscono l’Italia e anche la nostra politica interna”. Così Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto, che con una delegazione di Italia viva si è recata nel Paese sudamericano per la nascita di Italia viva Argentina.

Abbiamo poi visitato uno dei luoghi più drammatici della storia argentina, la caserma Esma, dove tra il 1976 e il 1983 vennero brutalmente torturate e uccise dalla dittatura militare oltre 5000 delle 30.000 persone poi definite desaparecidos. Camminare in quei luoghi, legati ad una storia per altro molto recente e con ferite ancora aperte, segna il cuore.

(foto: un momento della serata a Buenos Aires in Argentina)

