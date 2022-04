x x

GERENZANO – Oggi sarà una giornata decisiva per Maya la cagnolina gerenzanese attualmente in terapia intensiva dopo l’aggressione di cui è stata vittima nella giornata di domenica. A raccontare l’accaduto la proprietaria che ha condiviso un appello su diversi gruppi Facebook.

“Domenica alle 16 al parco degli Aironi, il mio barboncino è stato attaccato da un amstaff o pitbull nero e bianco al bar del parco. Se qualcuno ha visto la scena o conosce il padrone ho bisogno di mettermi in contatto con lui”.

Nel frattempo Maya lotta contro le conseguenze dell’aggressione da domenica e gli aggiornamenti arrivano proprio dalla proprietaria: “L’aggressione che ha subito Maya le ha causato una grave lacerazione a livello addominale e toracico. Nonostante le cure prestatele fino ad ora resta in terapia intensiva e domani sarà per noi una giornata decisiva”.

