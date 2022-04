x x

SARONNO- giunge anche quest’anno l’appello dell’associazione Rete Rosa a sostenitori e nuovi interessati all’adesione. L’organizzazione è attiva da anni sul territorio nel supporto alle vittime e nella prevenzione della violenza di genere in tutte le sue forme, oltre che nell’assistenza legale, nella consulenza psicologica e nel reintegro alla normalità di coloro che hanno subito abusi fisici e non.

E’ proprio in nome di questi nobili propositi che l’associazione rilancia l’invito al rinnovo della quota associativa di €20 o all’iscrizione come soci. La Campagna Tesseramento Soci per il 2022 si svolge dal 07 aprile al 25 aprile 2022, in previsione dell’Assemblea Generale dei Soci che si terrà giovedì 28 aprile 2022. Per aderire come nuovi soci il procedimento è semplice: basterà compilare il modulo di adesione disponibile sul sito dell’associazione, inviarlo alla e-mail [email protected] e versare la quota associativa di €20 all’IBAN IT22 S076 0110 8000 0101 0704 979, specificando nella causale il vostro nome e cognome, e indicando “Quota Associativa 2022″.

L’iscrizione dà diritto a partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci dell’Associazione con diritto di voto. Sarete inoltre sempre aggiornati sulle iniziative ed eventi promossi da Rete Rosa.

(foto d’archivio tratta da manifestazione)

